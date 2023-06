Tennis, Djokovic: "Grande slam? Montagna da scalare"

Le parole del campione serbo dopo il Garros

13-06-2023 11:59

Novak Djokovic ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del successo al Roland Garros: ““Il fatto che fosse in gioco la storia era nella mia mente, ma il mio team ha creato una grande bolla intorno a me e non volevo ricevere alcun tipo di rumore inutile. Non volevo essere separato da ciò che dovevo fare, per concentrarmi sulla finale e prepararmi a vincerla. Quando ho visto il suo dritto andare via, sono caduto a terra e ho provato un grande senso di sollievo: una volta finito il torneo, è ancora più dolce chiudere il titolo, ma quando hai finito ti senti un po’ sgonfio, come un pallone senza aria. C’era tanta tensione, tanto stress. Ovviamente anche questo è un aspetto che mi dà motivazione, ma può diventare un peso. Ho cercato di rimanere nel presente e non potrei essere più felice di condividerlo con il mio team e con la mia famiglia. È un sensazione incredibile”.

Infine, un obiettivo per il 2023: “Quale sfida mi motiva di più? Mi piacerebbe avere di nuovo una possibilità a New York. Mi piacerebbe vincere Wimbledon, che è una montagna molto diversa da scalare, e il fatto di aver vinto gli ultimi quattro Wimbledon mi dà una fiducia diversa. Se vincessi a Londra, ed è un grande ‘se’, mi piacerebbe avere la possibilità di fare di nuovo la storia a New York. Non ci sono riuscito un paio di anni fa, contro Medvedev, ma ho sempre sentito l’amore di tutti i newyorkesi e quel giorno mi sono sentito diverso, l’amore che mi hanno dato mi ha completamente sopraffatto. Voglio davvero tornare lì”.