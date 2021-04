Tennis, Djokovic in dubbio per Madrid

Il tennista Novak Djokovic, dopo l’eliminazione dal Masters di Montecarlo e dopo il k.o all’ATP di Belgrado, secondo le ultime indiscrezioni (lanciate da Marca) non avrebbe intenzione di prendere parte al Masters di Madrid che si giocherà sulla terra rossa e di cui è campione in carica (ha vinto il torneo nel 2019 e lo scorso anno non si è giocato a causa della pandemia).

Il numero uno al mondo, in vista del Roland Garros, dovrebbe prendere parta agli Internazionali d’Italia a Roma (9-16 maggio) e all’ATP di Belgrado 2 (22-29 maggio).

OMNISPORT | 28-04-2021 11:14