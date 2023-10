Tennis, Djokovic non ci sta: elegante replica alle parole di Nadal sul record negli Slam

Il serbo ha risposto alle dichiarazione del grande rivale: lo spagnolo aveva dichiarato che la volontà di raggiungere il primato di vittorie nel circuito era diventata una frustrazione per Nole

11-10-2023 14:51

Con rispetto ed eleganza, ma Novak Djokovic ha replicato alle parole del grande rivale Rafa Nadal riguardo al record di vittorie nel Grande Slam del tennista serbo.

Nadal e la frustrazione di Djokovic per il record

Novak Djokovic non ci sta a veder definita come “frustrazione” la motivazione che l’ha spinto alla conquista del record di vittorie nei tornei del Grande Slam. Anche perché, probabilmente, tale definizione l’ha data il suo rivale più grande, Rafa Nadal. Intervistato da Movistar, lo spagnolo, che tornerà in campo agli Australian Open, aveva così commentato il primato stabilito dal collega serbo, che l’ha superato portandosi a 24 successi contro i suoi 22: “Penso che Novak viva le cose in un modo più intenso di me – le parole di Nadal -. Penso che sarebbe stata una frustrazione più grande per lui non ottenere questo record, e forse è per questo che l’ha ottenuto. Ha avuto la capacità di portare la sua ambizione al massimo”.

“L’ambizione sana” di Nadal

Nadal, invece, ha affermato di essere stato mosso invece da “un’ambizione sana”, in contrapposizione a Djokovic. “Credo di essere stato una persona ambiziosa – ha poi aggiunto -, ma ho un’ambizione sana che mi ha permesso di vedere le cose in prospettiva, senza frustrarmi o arrabbiarmi più del necessario in campo quando le cose non andavano bene. È il mio modo di vivere, sono culture diverse, ogni giocatore o ogni paese lo vive in modo diverso… e io l’ho vissuto così e ne sono felice”.

La risposta di Djokovic a Nadal

Djokovic ha oggi replicato alle parole di Nadal e pur scegliendo dichiarazioni dal tono moderato ha fatto intendere di non aver condiviso. “Ho visto che le sue dichiarazioni sono diventate virali, che tante persone ne hanno parlato – ha detto il serbo a Sportal -. Ognuno ha diritto alla propria opinione e a come interpreta le cose in un determinato contesto. Questo è tutto quello che posso dire”.

Djokovic ha ricordato il valore di Nadal e anche l’importanza che la rivalità con lui ha avuto per la sua carriera. “Non ho intenzione di parlare in senso negativo né di lui né di Roger Federer: il mio rispetto per entrambi è al di sopra di qualsiasi opinione negativa che potrei avere. In questo caso è l’opinione di Nadal. Naturalmente non sono d’accordo, perché ho la mia visione che non condividerò con il mondo. Non voglio approfondire ed entrare ulteriormente nel merito dell’argomento, non ce n’è bisogno”.