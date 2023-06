In attesa di Wimbledon il serbo ha condiviso le sue sensazioni

30-06-2023 08:36

Mancano ormai pochi giorni alla partenza di Wimbledon e tra i favoriti c’è inevitabilmente Novak Djokovic.

Il campione in carica, in attesa di scendere in campo a Londra, è stato protagonista di una esibizione contro Frances Tiafoe in cui l’ha battuto 6-3, 3-6, 10-7.

Dopo l’esibizione, un primo test in vista della terza prova Slam, il serbo si è lasciato andare a qualche dichiarazione: “È sempre divertente giocare con Frances, andiamo molto d’accordo e lui è appena entrato nella top 10, quindi complimenti. Ha un grande successo davanti a sé, molti anni, probabilmente più di quanti ne abbia io al momento”.

Djokovic, poi non si nasconde: “Ovviamente Wimbledon è dietro l’angolo, quindi cerco di giocare qualche partita, e questo è un bellissimo club. Wimbledon è il torneo più tradizionale e storico del mondo. Sono sicuro di non essere l’unico giocatore che sognava di vincerlo, ed è il torneo preferito da tanti giocatori di tutto il mondo. Ha alimentato le sue tradizioni per tanti anni”.

E sugli allenamenti sul centrale: “Ho avuto il privilegio di andare sull’erba fresca, di fare 45 minuti di allenamento, di sentire il campo, e sì, è fantastico, il migliore possibile. È il miglior campo del mondo, probabilmente il più speciale, lo stadio di tennis più conosciuto al mondo. Ogni anno è come se fosse la prima volta a Wimbledon. È un luogo che porta con sé la storia e tutti i grandi che ci hanno aperto la strada, quindi speriamo che sia un altro grande anno per tutti noi”.