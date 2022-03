Tennis, Djokovic saluta Vajda: "Farà sempre parte della mia famiglia"

02-03-2022 11:58

È un periodo di grandi cambiamenti per l’ormai ex numero uno al mondo delle classifiche ATP, Novak Djokovic.

Il serbo ha perso nelle ultime ore, a causa della sua posizione anti vaccino, il primo sponsor, ovvero Peugeot con cui collaborava ormai da quasi 10 anni. Da sciogliere anche il nodo Lacoste con il brand di abbigliamento che non ha sciolto le riserve.

Non solo, intanto è arrivata la rottura, sembrerebbe consensuale dallo storico coach Marian Vajda.

Su Instagram sono arrivate le parole del serbo: “Marian è stato al mio fianco nei momenti più importanti e memorabili della mia carriera. Insieme abbiamo fatto cose incredibili e mi sento molto grato per l’amicizia che ho con lui e la sua dedizione avuta negli ultimi 15 anni. Anche se non farà più parte della squadra, farà sempre parte della mia famiglia e non potrò mai essere abbastanza grato per tutto quello che ha fatto per me”.

OMNISPORT