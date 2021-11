Tennis, Djokovic tra record e l'ultimo successo di Parigi

08-11-2021 12:10

Il record più importante, quello del Grande Slam, è sfuggito a Novak Djokovic che però si è assicurato, per la settima volta (meglio di Sampras) la chiusura da numero uno della classifica ATP.

Dopo la vittoria di Bercy, successo numero 37 nei Masters 1000 ha parlato in conferenza stampa: “Mi considero uno studente di questo sport, e rispetto e ammiro davvero tutti i campioni del passato che hanno aperto la strada a me e a tutte le generazioni che giocano a tennis in questo momento” ha comunque voluto precisare il n. 1 del mondo in conferenza stampa dopo la premiazione. “Ci stiamo godendo i benefici di questo gioco, in tutti i sensi, grazie ai campioni del passato che hanno reso il tour così com’è oggi. Quando supero uno dei campioni del passato, in particolare qualcuno che ammiravo da bambino come Pete Sampras, significa tutto per me. È una sensazione surreale”.

