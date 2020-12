Tennis, ecco il protocollo per gli atleti dell'Australian Open

Allo scopo di poter giocare gli Asutralian Open in sicurezza, il comitato organizzatore ha stilato un protocollo di regole strettissimo.

Sarà prima di tutto necessario consegnare un tampone con esito negativo e, una volta arrivati a Melburne, trascorrere un periodo di quarantena. Non sarà dunque possibile per gli atleti sistemarsi in altri alloggi o case private rispetto a quelle predisposte dall’organizzazione, e sarà possibile lasciarli soltanto in occasione di allenamenti, pasti e partite. Potranno lasciare gli alloggi, dunque, per un massimo di 5 ore al giorno, di cui 2 ore in campo, 2 ore in palestra e 1 per i pasti.

Anche le regole per gli allenamenti sono molto severe. Il tennista avrà la possibilità di portare in campo solamente un membro del proprio staff, anche se può essere diverso ogni giorno.

Al termine del periodo di quarantena, l’atleta sarà libero di muoversi per la città e cambiare Hotel. In caso un tennista risulti positivo al tampone prima dell’inizio del torneo, riceverà un prize money del 50% di quello che avrebbe guadagnato nel primo turno.

Qualora unn tennista violasse la quarantena, è prevista la squalifica dal torneo immediata.

Regole davvero molto stringenti quelle australiane, ma necessarie in questo pericoloso periodo.

OMNISPORT | 05-12-2020 11:48