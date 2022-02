L'annuncio di Sinner: "Vagnozzi è il mio nuovo allenatore"

17-02-2022 22:19

Con una nota scritta in inglese e pubblicata sul proprio account Twitter, Jannik Sinner ufficializza la separazione dal suo storico coach Riccardo Piatti. Questo il post tradotto:

“”Felice di annunciare che lavorerò con Simone Vagnozzi come mio allenatore, sarà lui a guidare la mia squadra. Al momento non abbiamo in programma di aggiungere altri membri del team ma esamineremo la situazione man mano. Entusiasti di iniziare questo nuovo capitolo, Forza”.

Aspettando Norman, Sinner ora lavorerà sicuramente per tutta la parte dei 1000 americani con Simone Vagnozzi.

