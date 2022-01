Tennis, esordio stagionale no per Musetti: "Peccato"

04-01-2022 17:40

Inizia con un k.o la stagione di Lorenzo Musetti. Il tennista, al primo turno del torneo ATP 250 di Adelaide, ha perso contro il giapponese Taro Daniel con il punteggio di 6-4 6-7 6-3.

Queste le parole del 19enne di Carrara dopo la sconfitta: “Ho svolto tre settimane di preparazione più i giorni qui ad Adelaide, credo sia stata una buona preparazione, abbiamo alternato partite e lavori specifici. Oggi era il primo match, quindi non è sicuramente facile, anche perché il mio avversario ne aveva già giocati due e quindi aveva già carburato per quanto riguarda il livello. Ho fatto una buona partita, peccato per come l’ho persa”.

