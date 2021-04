Tennis, Evans raggiunge Tsitsipas in semifinale a Montecarlo

Continua il momento d’oro del tennista inglese Daniel Evans.

Il tennista guadagna la prima semifinale in un Masters 1000 e si conferma a Montecarlo dopo aver eliminato, ieri, a sorpresa Novak Djokovic. Oggi, Evans ha invece battuto il belga Goffin, battuto in tre set per 5-7, 6-3, 6-4.

La “sorpresa” del torneo affronterà nella prima delle due semifinali Stefanos Tsitsipas che ha superato lo sfortunato Davidovich Fokina costretto al ritiro a inizio secondo set.

OMNISPORT | 16-04-2021 15:39