Tennis, Federer non va al torneo di Basilea: le ragioni dello svizzero

11-10-2022 20:00

All’inizio doveva essere lo scenario perfetto per il suo addio al tennis giocato. Ma ora Roger Federer non solo non vi parteciperà, non sarà nemmeno presente al prossimo Swiss Indoors, in programma nella sua Basilea dal 22 al 30 ottobre. Il suo saluto resta così quello dello scorso 23 settembre alla O2 Arena di Londra dopo l’ultimo match disputato in Laver Cup.

Il saluto c’è già stato a Londra

Il 2022 e la carriera di Federer si sono davvero chiusi con il doppio giocato insieme all’amico rivale Rafael Nadal nella prima giornata della coppa da lui creata, dove a vincere sono stati però gli statunitensi Frances Tiafoe e Jack Sock.

Il ginocchio destro, operato per ben tre volte, aveva già portato Federer a non giocare davanti al pubblico di casa. Ma di sicuro a Basilea si sarebbero aspettati almeno un saluto definitivo da parte del 41enne campionissimo svizzero.

Federer spiega le sue ragioni

Re Roger ha scelto così di non presentarsi al torneo di Basilea: “Ringrazio gli organizzatori per la loro proposta – così Federer -. Festeggiare a casa mia avrebbe un’importanza particolare, ma purtroppo questo appuntamento arriva troppo presto rispetto a Londra“.

Sono passati insomma ancora troppi pochi giorni da quanto accaduto alla O2 Arena, Federer ha ancora bisogno di tempo per metabolizzare tutte le forti emozioni provocate dal suo ultimo match e dal saluto a un mondo che è stato suo per più di vent’anni.

I big presenti a Basilea

Il torneo indoor Atp di Basilea sarà comunque di grandissimo livello, nonostante la mancata presenza di Federer anche fuori dal campo. Ci sarà infatti il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, vincitore dell’ultimo Us Open a New York.

Tra i big presenti allo Swiss Indoors ci sarà anche il finalista dell’ultimo torneo del Grande Slam disputato quest’anno, ovvero il norvegese Casper Ruud. Insomma, anche senza Federer i tifosi svizzeri avranno modo di divertirsi.