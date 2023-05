Tennis, Federer si esprime sulle condizioni di Nadal

Il maiorchino è alle prese con i guai fisici

08-05-2023 13:26

Roger Federer sta approfittando della sua nuova vita lontano dal tennis per godersi il tempo libero. Nelle ultime ore l’ex tennista ha assistito al GP di Formula Uno a Miami insieme alla famiglia.

Lo svizzero ha così parlato del momento complesso dell’amico Nadal fermo da gennaio e che non ha ancora giocato su terra rossa.

“Sarebbe davvero dura per il tennis se Rafa non partecipasse al Roland Garros. Io spero che vada, ma ho visto che ha rinunciato anche a Roma. Gli auguro comunque il meglio.Anche Novak non ha giocato molto, quindi spero che anche lui stia bene. E naturalmente ci sono tanti giovani che stanno crescendo nel circuito, io li guarderò come sempre”.