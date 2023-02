Tennis, Ferrero su Alcaraz: "C'è ancora tanto su cui può migliorare"

Ha parlato l'allenatore del coach spagnolo

15-02-2023 15:37

Carlos Alcaraz, che non gioca un match da Parigi Bercy di novembre, nella notte italiana farà il suo debutto annuale a Buenos Aires.

Dopo essere stato costretto a saltare gli Australian Open ha perso anche la vetta del ranking. A parlare il suo allenatore, al sito Clay, Juan Carlos Ferrero. “È molto giovane, ha ancora molti obiettivi da raggiungere nella sua carriera. Il Roland Garros, ad esempio, è un obiettivo molto chiaro per Carlos, oltre ad essere più regolare nella stagione dei campi in terra battuta. Indian Wells è un torneo che vorrebbe vincere, ci sono diversi tornei che lo entusiasmano. Gli ripeto sempre che ha ancora molte cose da migliorare, ma Djokovic e Rafa gli renderanno le cose molto difficili, così come altri giocatori”.

E poi spiega: “Ha molte cose da migliorare. Per esempio, la costanza con il servizio, essere migliori all’inizio delle partite, essere più regolari, ci sono momenti in cui gli costa iniziare. A livello tecnico ci sono anche diversi aspetti che potrebbero essere migliorati, come il suo rovescio o il blocco del resto. A 19 anni, anche se sei il numero 1 al mondo, hai delle cose da migliorare”.