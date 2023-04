Tennis, Fognini rinuncia a Madrid

Sono venti le assenze nel torneo ATP Master 1000 di Madrid: Nadal, Sinner, Djokovic, Berrettini e Fognini alzano bandiera bianca

25-04-2023 16:28

Arriva un’altra importante assenza nel torneo Master 1000 di Madrid. Il torneo, nella capitale spagnola, aprirà i battenti nella giornata di mercoledì 26 maggio e ci accompagnerà fino alla finale prevista nella giornata di domenica 7 maggio.

Fabio Fognini, come altri illustri interpreti del tennis, non parteciperà al torneo. La causa del forfait risale all’infortunio rimediato nel torneo ATP 250 portoghese dell’Estroil. L’infortunio aveva fatto saltare al tennista ligure il prestigioso Master 1000 di Monaco, ed ora Fognini si vede costretto a saltare anche il torneo spagnolo.

Fognini avrebbe dovuto esordire sul campo in terra rossa iberica contro il tennista tedesco Oscar Otte. Attualmente Fabio è fuori dalla top 100 del ranking mondiale e, data l’assenza a Madrid, potrebbe continuare a perdere posizioni. Il ligure, in questa stagione, ha solamente vinto due incontri sui dieci disputati: l’obiettivo di Fognini è tornare almeno per gli Internazionali di Roma. Il posto vacante sul tabellone, lasciato dl tennista di Arma di Taggia, verrà preso da un “Lucky loser”.

L’armata italiana, in questa parte di stagione, è sicuramente poco assistita dalla fortuna: dopo Fognini, anche l’altoatesino Jannik Sinner (a riposo dopo un autentico tour de force caratterizzato da tre semifinali nei Masters 1000) ed il tennista romano Matteo Berrettini (per il recente problema agli obliqui) hanno già annunciato il forfait dal Master di Madrid.

Nel complessivo il torneo di Madrid vedrà mancare – ad oggi – almeno venti atleti. A gettare la spugna ed ad aver già rinunciato, come nomi importanti stranieri del tennis, vediamo: Rafael Nadal, Novak Djokovic, Marin Cilic e Nick Kyrgios.

A rappresentare l’Italia nel tabellone spagnolo saranno: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Andrea Vavassori.