Tennis, follia Begu: colpisce un bambino con una racchetta

26-05-2022 15:14

Brutto momento al Roland Garros. Oggi, la tennista romena Irina-Camelia Begu, durante il suo match di secondo turno contro Ekaterina Alexandrova, presa dalla rabbia ha scagliato la racchetta contro il proprio angolo.

Peccato che di riflesso la racchetta sia finita tra gli spalti e abbia colpito un bambino. Nessuna sanzione particolare per lei ma un semplice warning: una decisione che farà discutere visto che per molto meno Djokovic, agli US Open 2020, venne espulso dal torneo.