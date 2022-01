Tennis: Gasquet positivo al Covid-19, salta l’ATP di Melbourne

03-01-2022 12:32

Niente ATP 250 di Melbourne per Richard Gasquet. Il tennista francese infatti è stato trovato infatti positivo al Covid-19 e per questo sarà costretto a dare forfait al torneo di preparazione per il primo Slam dell’anno.

Gasquet avrebbe dovuto giocare contro il bielorusso Ilya Ivashka che invece se la vedrà con il finlandese Emil Ruusuvuori.

Per ora la situazione è sotto controllo e la partecipazione del transalpino agli Australian Open non è in dubbio, nel senso che se non comparirà alcun tipo di complicazione sarà presente a Melbourne Park nel torneo in cui non è mai arrivato ai quarti, ma per quattro volte agli ottavi.

