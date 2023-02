Tennis, Giorgi avanza a Merida

Buoni segnali dall'azzurra

21-02-2023 09:43

Buoni segnali da Camila Giorgi.

Nella notte italiana si è concluso il primo turno del tabellone principale del torneo Merida Open Akron 2023 di tennis, in corso di svolgimento in Messico. La marchigiana si è liberata agilmente dell’egiziana Mayar Sherif con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 18 minuti di gioco.

Ora, al prossimo turno degli ottavi se la dovrà vedere con la spagnola Nuria Parrizas-Diaz. Una prestazione solida quella offerta dall’italiana grazie a 62 punti contro i 42 della rivale, sfruttando anche 4 delle 10 palle break contro le zero realizzate dell’egiziana.

Bene anche il servizio con il 64% di prime in campo e l’86% di punti portati a casa.