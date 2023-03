Tennis, Giorgi subito out a Monterrey

Avanza invece Elisabetta Cocciaretto

01-03-2023 15:22

Avanza Elisabetta Cocciaretto nell’”Abierto GNP Seguros” che si sta disputando sul cemento di Monterrey, in Messico.

La 22enne di Fermo ha battuto 75 62, in un’ora e 38 minuti di partita, la spagnola Marina Bassols Ribera, n.124 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia della svedese Rebecca Peterson.

Al secondo turno Cocciaretto troverà dall’altra parte della rete la tedesca Tatjana Maria, n.73 WTA (sfida inedita), che ha sconfitto 61 60, in appena 64 minuti, Lucia Bronzetti, n.68 del ranking, al quinto ko consecutivo all’esordio.

Esce subito di scena anche Camila Giorgi. La 31enne di Macerata, n.46 WTA, reduce dal successo a Merida ha ceduto 64 75, in un’ora e 51 minuti di partita, alla rumena Elena-Gabriela Ruse, n.160 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.