Tennis, Halep torna sul ritiro della Barty: "Mi ha sconvolto"

19-05-2022 15:54

Negli ultimi mesi, Simona Halep, ex numero uno al Mondo, sta cercando di alzare la china dopo un periodo buio e per farlo ha iniziato a farsi seguire dall’allenatore francese Patrick Mouratoglou (tecnico anche di Serena Williams).

A Eurosport Players’ Voice, la Halep ha spiegato: “Mi sento rinvigorita; mi sento più sicura di me; mi sento in salute. Finalmente! Ora non ho problemi, non ho infortuni. Sono molto felice di essere tornata in campo e non vedo l’ora di giocare ogni partita perché voglio continuare a migliorare. Il Roland Garros è il mio torneo preferito e mi sento sempre bene quando ci vado. Sarà un po’ diverso perché l’anno scorso non ho giocato, quindi vedremo. Ho bisogno di più tempo per ritrovare la fiducia e di più partite. Spero quindi di poter continuare a trovare la forma prima di andarci e di potermi godere il torneo perché è il migliore per me. Avrò sempre un grande ricordo del mio titolo al Roland Garros nel 2018” .

Poi ha anche parlato dell’inaspettato ritiro dell’ex numero uno al Mondo Ashleigh Barty. “Naturalmente sono rimasta scioccata dalla notizia del ritiro di Ash Barty, che era la migliore giocatrice del mondo e stava vincendo tutto.Non voglio paragonare i piani di pensionamento in generale perché abbiamo vite diverse. I suoi risultati erano superiori a quelli che avevo raggiunto io a quell’età, quindi non posso fare paragoni. Non mi aspettavo che si ritirasse, ma ora che l’ha fatto significa che è chiaramente felice della sua decisione”

