Tennis, il padre della Giorgi si difende: "Giudice non neutrale"

Lunedì sera, agli Internazionali di Tennis, Camila Giorgi è uscita sconfitta da una lunga battaglia con la spagnola Sorribes Tormo. Più che di questo però, si è parlato molto del padre visto che la giudice di sedia ha chiamato l’intervento della sicurezza scossa dall’atteggiamento di Sergio.

L’uomo ha così commentato l’episodio in un’intervista a “Corriere della Sera”. “Sì, mi sono lamentato, ma si è creato un circo sul nulla. Finita la partita, per me è finito tutto. Si vedono le immagini televisive con l’arbitro che chiama rinforzi e io, calmissimo, che guardo dall’altra parte”.

E poi: “Ci sono state diverse decisioni strane, ma la ritengo una cosa normale e lo dico in maniera rilassata, non incazzata. Gli esseri umani, e questo è un discorso generale, non sono mai neutrali: era troppo evidente che l’arbitro non fosse neutrale e che, per passare da vittima, abbia fatto quello che tutti avete visto. Ma non ci sto a passare per uno che minaccia: se dovessi dare retta a tutto quello che ho sentito sul mio conto in questi anni…”.

OMNISPORT | 12-05-2021 12:14