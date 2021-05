Tennis, il ritorno di Camila Giorgi

Camila Giorgi si è messa il Covid e alle spalle ed è pronta a tornare in campo.

Nel corso della Presentazione degli Internazionali 2021 sono state annunciate anche le wildcard e c’è il nome di Camila Giorgi. L’azzurra, prima del torneo di Charleton è risultata positiva, torna per il torneo di Casa.

Per l’azzurra si tratterà del primo impegno sulla terra dopo un inizio di anno non di certo brillante e non solo per il virus. La marchigiana ha raggointo solo i quarti di finale a Lione e quello è stato il suo miglior risultato.

Il torneo sarà fondamentale per prepararsi in vista del Roland Garros.

OMNISPORT | 04-05-2021 15:31