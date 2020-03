Tennis, il Roland Garros a settembre

Con un comunicato ufficiale, la Federazione francese ha annunciato che il Roland Garros, edizione 2020, è stato spostato da maggio alla fine di settembre (20-settembre-4 ottobre), di fatto una settimana dopo l'US Open (se non ci saranno rinvii).

Una decisione, quella presa dalla Federazione francese, prese in totale autonomia e che ha gettato nel caso ATP e WTA, ora "obbligate" a trovare delle soluzioni per non ingolfare un calendario già naturalmente intenso.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 07:59