Tennis, Indian Wells: Giorgi si illude un set, poi crolla

Passa l'americana Jessica Pegula in meno di due ore. L'inizio della marchigiana era stato molto promettente

11-03-2023 09:28

Camila Giorgi dura un set, poi si scioglie come neve al sole contro l’americana Jessica Pegula, numero 3 del ranking Wta. Lascia così al secondo turno il torneo Wta 1000 di Indian Wells. Il primo parziale è appannaggio dell’azzurra, che vince 6-3 e fa sperare i suoi tifosi in una sorpresa. La statunitense però si riprende con gli interessi, vincendo il secondo e il terzo set con il punteggio di 6-1, 6-2. Partita finita in meno di due ore. La vincitrice ora se la vedrà con la russa Anastasia Potapova, numero 26 del seeding.