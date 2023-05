Tennis, Internazionali d'Italia: dopo Berrettini, a rischio la Giorgi

Il torneo di tennis più importante sul suolo italiano rischia di perdere tante, troppe stelle. L'azzurra ha postato il referto dei problemi al ginocchio. Potrebbe rinunciare.

01-05-2023 11:44

Gli Internazionali d’Italia di Roma stanno perdendo tanti protagonisti. Dopo il sicuro forfait di Matteo Berrettini, a forte rischio la presenza anche di Camila Giorgi.

Internazionali d’Italia, Berrettini ha già alzato bandiera bianca

Dall’8 al 21 maggio andranno in scena gli Internazionali d’Italia a Roma, edizione 2023. Si tratta del torneo di tennis più importante sul suolo italiano. Quest’anno, tuttavia, mancheranno diverse star, a partire da Matteo Berrettini che ha già alzato bandiera bianca.

Il tennista romano non ha ancora recuperato dall’infortunio agli addominali e, quindi, ha deciso di non partecipare agli Internazionali d’Italia. Anche Rafa Nadal non è certo di potercela fare e ora anche la partecipazione di Camila Giorgi è a forte rischio.

Il referto della Giorgi desta preoccupazione

A causa di un problema al ginocchio, Camila Giorgi ha dovuto ritirarsi a Madrid (era un set pari con l’egiziana Mayar Sherif). Un fastidio che l’azzurra si porta dietro da diverso tempo. Dopo essersi sottoposta ad una serie di esami strumentali, la marchigiana ha postato il referto via social.

“Lesione osteocondrale in regione centrale della troclea femorale del diametro massimo longitudinale pari circa a 10 mm”. Detto in altro modo, si tratta di una lesione alla cartilagine del ginocchio. Insomma, un problema da non sottovalutare che potrebbe costringerla a dare forfait a Roma.

Tennis, tante partite e sempre più infortuni

Il calendario del tennis non dà tregua. Sono sempre di più i giocatori che sono costretti ai box per infortuni più o meno gravi. E’ accaduto a Carlos Alcaraz, già obbligato a fermarsi più volte negli ultimi mesi. Lo spagnolo, per fortuna, ora pare stare alla grande.

Stesso discorso per Jannik Sinner che, dopo un grande avvio di 2023, ha dovuto fare i conti con diversi acciacchi che l’hanno costretto a saltare l’appuntamento con il torneo di Madrid e, prima, a ritirarsi dal torneo di Barcellona. Per fortuna, almeno per quanto riguarda Jannik Sinner, la sua presenza a Roma pare certa al 100%.