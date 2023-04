Tennis: Sinner rinuncia al Masters 1000 di Madrid

Problemi fisici alla base del no, probabilmente gli stessi che lo hanno obbligato a dare forfait ai quarti di Barcellona

23-04-2023 14:56

Al Masters 1000 di Madrid non ci sarà Jannik Sinner: l’azzurro ha rinunciato per problemi fisici, probabilmente gli stessi che lo hanno costretto a non scendere in campo nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti all’Atp 500 di Barcellona. Non ci sono aggiornamenti sullo stato fisico dell’altoatesino, in realtà, ma probabilmente gli serviva un periodo di riposo dopo il tour de force che lo ha visto impegnato a Indian Wells, Miami, Montecarlo e buona parte di Barcellona.

Il prossimo mese ci saranno appuntamenti importanti: gli Internazionali di Roma (10-21 maggio) a cui Sinner non vorrebbe proprio mancare, poi soprattutto c’è il Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, secondo Slam della stagione (dal 28 maggio all’11 giugno). Due tornei in cui potremmo rivedere un Sinner in piena forma fisica e pronto a giocarsi le sue carte.

Madrid ha già perso diversi sicuri protagonisti: il serbo Novak Djokovic, attuale numero uno mondiale, lo spagnolo Rafael Nadal e il nostro Matteo Berrettini. Sinner, saltando Madrid, non perderà comunque punti visto che anche l’anno scorso non partecipò all’evento in terra iberica. Potrebbe però subire il sorpasso il classifica da parte del canadese Felix Auger-Aliassime o da parte dell’americano Taylor Fritz. Al momento, Sinner è al numero 8 del ranking Atp.