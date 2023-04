Matteo Berrettini dà forfait a Roma: "Difficile da accettare"

L'azzurro è costretto a saltare anche gli Internazionali di Roma: l'annuncio su Instagram

28-04-2023 10:50

Matteo Berrettini non giocherà gli Internazionali di Tennis 2023. L’infortunio agli addominali, che l’ha nuovamente colpito a Montecarlo e gli ha fatto saltare il Masters di Madrid lo costringe al forfait anche del torneo di casa, a Roma (8-21 maggio).

Nulla da fare per Roma: l’annuncio di Berrettini

Sono gli infortuni il vero tallone d’Achille di Matteo Berrettini. Come l’anno scorso anche quest’anno deve rinunciare agli Internazionali di Roma, il torneo di casa. A dare l’annuncio lui stesso su Instagram. “Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell’ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un’altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente.

La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e

questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l’ora di tornare a giocare davanti a voi”.

L’infortunio agli addominali

Un anno fa, a seguito dell’operazione alla mano, l’azzurro era stato costretto a saltare tutta la stagione su terra rossa. Non va meglio quest’anno. A Montecarlo, qualche settimana fa, si era ritirato per il solito infortunio agli addominali, ovvero uno strappo di secondo grado al muscolo obliquo interno. Aveva così saltato già il Masters 1000 di Madrid e ora salterà anche quello di Roma.

Roland Garros a rischio?

La stagione su terra battuta non è ancora finita. Di certo però visto i mesi difficili a cui arriva questo ulteriore stop non ci voleva. Berrettini ha iniziato l’anno con sconfitte e vari problemi fisici che non lo stanno aiutando a trovare l’agognata continuità. Ora rischia di saltare anche la seconda prova slam del Roland Garros. Probabile che con lo staff, ma per ora sono solo ipotesi decida di concentrarsi solo sulla parte di stagione su erba, dove deve difendere parecchi punti. Un anno fa vinse Stoccarda e Queen’s prima di dover saltare pure Wimbledon per positività al Covid.