Tennis, Pescosolido: "Sinner non è un perdente. Berrettini ha una propensione all'infortunio"

Stefano Pescosolido, commentatore del tennis per SKY, ha dato la sua opinione sulla stagione di Musetti, Berrettini e Sinner

22-04-2023 09:40

Stefano Pescosolido, ex tennista ed ora commentatore di Sky Sport, ha rilasciato un’intervista ad OA Sport parlando della stagione di Sinner e Berrettini sin qui disputata.

Tennis, Pescosolido: “Sinner? Follia dire che è un perdente”

Per quanto riguarda la stagione sin qui disputata da Jannik Sinner, il commentatore sportivo spiega che: “In Italia siamo pazzi se pensiamo questo. Mi domando come si possa arrivare a una conclusione del genere con un tennista che in un mese arriva in semifinale a Indian Wells, in Finale a Miami e in semifinale a Montecarlo, cosa che nessuno dei giocatori in circuito è riuscito a fare. Perchè non ha vinto ancora un titolo 1000? Perché ha incontrato sulla sua strada tennisti che in quel momento si sono dimostrati migliori, parliamo di Alcaraz, Medvedev e Rune, non di giocatori qualunque. Per di più, lo spagnolo l’ha anche battuto a Miami, dove aveva vinto l’anno scorso, senza dimenticare le vittorie contro Tsitsipas a Rotterdam e Fritz a Indian Wells. E’ vero non c’è stato il titolo, ma penso che per un giocatore che arriva costantemente nelle semifinali e nelle Finali 1000, il sigillo sia solo questione di tempo“.

Tennis, Pescosolido: “Infortuni di Berrettini? Sua propensione fisica, ma può migliorare”

In riferimento alle difficoltà incontrate in questa stagione da Matteo Berrettini, Pescosolido evidenzia che “ci sono una serie di variabili che purtroppo hanno portato a questo stop: da un lato la propensione a farsi male e dall’altro magari anche le caratteristiche tecniche e fisiche di Matteo. Difficile davvero esprimersi, la speranza è che si possa riprendere per evitare ulteriori stop. Berrettini è ancora giovane per cui il tempo è dalla sua“.

Tennis, Pescosolido: “Musetti si rifarà, sta vivendo un periodo di grossa sfiducia”

L’ultima parte dell’intervista riguarda Musetti, che sembra riprendere la retta via dopo le difficoltà iniziali di questa stagione: “Lorenzo non è che abbia disimparato di colpo a giocare, essenzialmente ha dovuto affrontare un periodo di grossa sfiducia. Sulla terra, se centrato, è uno dei giocatori più forti e le partite a Montecarlo gli hanno fatto capire molte cose, una su tutte quella contro Djokovic, ma anche la sconfitta contro Sinner, visto che lì c’è arrivato scarico e non all’altezza delle sue possibilità. Problema di continuità? Difficile da sapere perché parliamo di un giocatore molto dotato, ma ancora molto giovane. Probabilmente il suo tennis non lo faciliterà a essere costante come Sinner, ma vedremo…Le sue qualità sono indiscutibili“.