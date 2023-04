Tennis, Atp di Madrid: Berrettini non parteciperà

L'azzurro vuole rimettersi in forma per i prossimi appuntamenti, in particolare per il Roland Garros. Anche Roma a rischio forfait

22-04-2023 09:24

Matteo Berrettini non parteciperà all’Atp 1000 di Madrid, torneo che parte mercoledì 26 aprile. L’azzurro ha deciso di fermarsi per rimettersi in forma in vista del Roland Garros, non è escluso a questo punto che possa saltare anche gli Internazionali di Roma.

Il tennista romano si è fatto male alla fascia addominale e si sapeva che non era un infortunio di poco conto. Tanto che si è dovuto fermare immediatamente dopo il successo in rimonta su Francisco Cherundolo, saltando così la partita con Holger Rune. La diagnosi esatta è stata: lesione di secondo grado agli addominali obliqui. Da allora sono passati otto giorni e oggi il numero 22 al mondo ha voluto annunciare ufficialmente il suo forfait con una Storia su Instagram, pubblicando una foto in cui viene manipolato su un lettino da un medico. La didascalia è questa: “L’intenso recupero è cominciato con la mia equipe medica a Barcellona. Farò tutto ciò che mi è possibile per tornare in campo il prima possibile. Sfortunatamente non potrò essere a Madrid, vi terrò aggiornati quando avrò ulteriori novità. Grazie per il supporto“.

Due anni fa, a Madrid, Matteo Berrettini arrivò in finale, che perse al terzo set contro Alexander Zverev. Come detto, gli Internazionale d’Italia sono dietro l’angolo – cominceranno il 10 maggio – dunque è possibile che Berrettini non ci sia davanti ai suoi tifosi. L’obiettivo principale è infatti Parigi, torneo inserito nel Grande Slam.