Tennis, Internazionali d'Italia: Errani fuori con un doppio 1-6

Finisce subito l'avventura al Foro Italico per l'azzurra, sconfitta facilmente in poco più di un'ora da Pavlyuchenkova

10-05-2023 15:30

Dura poco l’avventura agli Internazionali d’Italia per Sara Errani. L’azzurra, al Foro Italico di Roma, è stata infatti sconfitta facilmente dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova, con un doppio 6-1 in un’ora e due minuti di gioco appena.

Errani ha subito il break in apertura di primo set e man mano si è scavata una voragine in cui è precipitata l’azzurra. Stessa dinamica nel secondo parziale, con la russa brava a rubare il servizio all’avversaria al secondo game. Pavlyuchenkova, appena due anni orsono, era stata finalista al Roland Garros di Parigi. Da allora, però, sono arrivati pochissimi squilli, anche a causa di una lunga assenza per un infortunio al ginocchio.