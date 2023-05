Tennis, Internazionali d'Italia: Giorgi perde il match dei rimpianti

Avanti 5-1 nel primo parziale, spreca sette set point e si fa rimontare da Muchova, che poi vince facile il secondo set

14-05-2023 13:31

Camila Giorgi dice addio amaramente agli Internazionali d’Italia, battuta 7-6, 6-2 dalla ceca Karolina Muchova, completamente sovrastata nella prima parte della partita in cui l’azzurra si è trovata avanti addirittura per 5-1. La marchigiana ha avuto a disposizione sette set point, ma non è mai riuscita a chiudere e si è fatta rimontare fino ad arrivare al tie-break fatale.

La nostra tennista non è riuscita a risollevarsi dopo queste chance sprecate ed è stata battuta facilmente nel secondo parziale da un’avversaria ormai gasatissima. In circa due ore di gioco, dunque, Camila esce di scena all’altezza del secondo turno.

Giorgi ha pagato i sei doppi falli e una seconda palla con rendimento molto basso. Pensate, ha conquistato solo il 39 per cento dei punti in questo modo, dall’altra parte Muchova ha sfruttato magistralmente la prima, vincendo il 70 per cento dei punti con questo colpo.

Dicevamo del primo set. La bella azzurra si porta avanti di due break (5-1), ma nel settimo gioco commette due doppi falli. Nel game successivo, butta al vento due set point. Stesso copione nel nono gioco, dove arriva un altro controbreak dopo altri due set point sprecati. Le occasioni per chiudere il set diventano sette essendocene altre tre nel decimo gioco. Ma niente da fare. Machova ringrazia, pareggia e al tie-break passa 7-4.

La delusione pare smaltita presto visto che Giorgi ottiene in apertura di secondo set un break. Ma è un fuoco di paglia. Muchova fa subito il controbreak e vince 4 giochi consecutivi, togliendo due volte la battuta all’italiana. Arriva poi un ulteriore break in favore della ceca nell’ottavo gioco, quello del 6-2 che significa ottavi di finale.