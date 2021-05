Tennis, Jannik Sinner racconta gli allenamenti con Rafa Nadal

Jannik Sinner è considerato come uno dei talenti più promettenti del circuito ATP, e negli ultimi mesi è sempre più oggetto di discussione tra gli appassionati di tennis, in quanto a soli 19 anni e 8 mesi ha già raggiunto successi importantissimi sul campo, come la vittoria di due tornei ATP, le NextGen Atp Finals ed è entrato nella Top 20 del ranking mondiale (attualmente è fermo al 18 posto).

Non sorprende dunque che, nei primi giorni del 2021, pre prepararsi al meglio per gli Australian Open, Rafa Nadal abbia scelto come sparring partner peri propri allenamenti proprio Jannik Sinner. Ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca, Sinner racconta qualcosa in più di quegli allenamenti così utili per la propria crescita:

“Impari molte cose quando ti alleni con qualcuno che è riuscito a vincere ben 20 titoli del Grande Slam. Cosa mi piace di lui? Se devo dire qualcosa dico la sua gentilezza e come lavora bene. Sia Rafael Nadal che il suo staff sono persone molto normali, ma quando si allenano sono persone serie e laboriose e sono persone molto attente, poi si divertono nei momenti di relax, mi piace tutto questo”.

Rafael Nadal e Jannik Sinner si sono scontrati lo scorso anno nei Quarti di finale del Roland Garros, con l’azzurro che, da grande sorpresa, fu una delle rivelazioni nel torneo parigino.

OMNISPORT | 02-05-2021 12:19