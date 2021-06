Tennis, Krejcikova: "Ho sempre sognato di vincere qui"

La tennista ceca, Barbora Krejcikova ha trionfato ieri, al Roland Garros.

Per la 25enne si tratta del terzo titolo Slam, ma il primo in singolare. Felicità ed emozione per lei che ha coronato un sogno: “È davvero difficile mettere insieme le parole in questo momento perché provo così tante emozioni, ho così tante cose che mi passano per la mente. É sempre stato il mio sogno vincere qui”.

E poi: “Ho parlato con la mia psicologa prima di ogni match sin dalla sfida con Sloane (Stephens). Non mi ero mai trovata in una situazione del genere, non in singolare. Ero un po’ nel panico. Volevo davvero vincere. Abbiamo parlato di come ‘dialogare’ con me stessa e cosa fare quando mi sento nervosa in campo”.

OMNISPORT | 13-06-2021 11:41