Tennis, Kyrgios fa doppietta a Washington

08-08-2022 10:42

Continua il buon momento per Nick Kyrgios.

L’australiano ha conquistato il settimo titolo della carriera, il primo dopo tre anni a Washington proprio dove aveva vinto l’ultima volta. Kyrgios è riuscito a vincere sia in singolare battendo in finale il giapponese Yoshihito Nishioka per 6-4 6-3 sia in doppio con Jack Sock.

La vittoria gli permette finalmente, visto che Wimbledon non assegnava punti e quindi nonostante la finale non era cambiato nulla, di guadagnare ben 26 posizioni. L’australiano diventa ora numero 37 mondo e si avvicina a poter essere una testa di serie nelle prove Slam.