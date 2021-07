Tennis, Kyrgios lancia la sfida: "Posso battere tutti"

Nick Kyrgios, che non giocava dall’Australian Open, ha superato indenne il primo turno di Wimbledon dopo una battaglia durata cinque set contro Ugo Humbert.

In conferenza stampa ha parlato del match e in generale del suo percorso sull’erba londinese.

“Non ho giocato molto quest’anno e quindi ci tenevo a finire la gara in ogni caso, mi è piaciuta questa sfida contro un grande avversario come Humbert. Alla fine la gara è stata decisa da piccoli dettagli. Fortunatamente sto bene fisicamente, le cadute non mi hanno fatto danni, a differenza di quello che è successo con Mannarino e Serena Williams, mi dispiace davvero tanto per loro”.

E poi: “Molte persone mi hanno detto che non avrei avuto chance contro nessuno senza la preparazione, ma io mi conosco e so che posso fare bene sempre sull’erba. Non ho paura di nessuno nel tabellone e so che se sto bene fisicamente posso battere chiunque.

Non mi interessa ciò che pensano gli altri, nessuno mi conosce meglio di me. Sono una persona competitiva, lo faccio sia in campo che quando gioco a Call of Duty o a scacchi, uscire e giocare sul campo di Wimbledon gremito è speciale e gli incoraggiamenti del pubblico mi fanno dare il meglio”.

OMNISPORT | 01-07-2021 11:22