Tennis, Kyrgios lancia una nuova stoccata a Tsitsipas

24-07-2022 12:20

Nick Kyrgios, finalista di Wimbledon 2022, si è preso una mini vacanza dopo la finale persa con Djokovic.

Il tennista si prepara così a tornare in campo e affrontare l’ultima metà di stagione sul cemento americano. L’australiano, intanto, ha parlato in un’intervista con Prakash Amritraj rilasciata prima dell’Atp di Washington.

“Devi solo essere un animale mentale per vincere un Grande Slam. Penso di dare un po’ più di rispetto ora a Novak, Federer e Nadal. È incredibile giocare contro uno di loro in finale: Nole sembrava fosse fresco, che non stesse giocando a tennis nelle ultime due settimane e non sembrava mai sconvolto. Puoi perdere un Grande Slam in un giorno, ma non puoi vincerne uno. Ci vogliono così tanti giorni. Sai di dover disputare una partita e avere un giorno libero, devi avere la capacità mentale di continuare a fare le stesse cose per due settimane al massimo livello”.

E sulla sua prima finale in un torneo dello Slam: “È eccitante, guardo ancora indietro e ne traggo così tanta fiducia. Mi ha colpito il fatto di essere arrivato in fondo ed essere solo a un ostacolo dall’alzare il trofeo. Penso ogni tennista che prenda in mano una racchetta un giorno voglia vincere Wimbledon. Penso sia il più grande titolo di sempre. Ho anche parlato con la mia squadra, che se avessi vinto la competizione avrei perso diversa motivazione”.

Poi Kyrgios, con una battuta ha lanciato una frecciatina a Tsitsipas: “Ho molti tornei di doppio da disputare, anche a Washington. Sono super eccitato dall’idea. Il mio ultimo partner è stato Stefanos, non può andare peggio di così”.