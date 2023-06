L'australiano ha fatto il suo ritorno a Stoccarda

17-06-2023 10:18

È alla ricerca della condizione migliore Nick Kyrgios, tornato in campo (per lui subito un k.o) a Stoccarda. L’australiano non giocava un match da mesi visto che a gennaio si è dovuto sottoporre a un’operazione che l’ha tenuto lontanto dai campi da tennis.

Il campione ha così parlato dopo il suo ritorno sulle scene in un’intervista a Sky Sport. “Spero che Novak ottenga 30 Grandi Slam, questo mi farebbe fare una figura migliore, perché ho perso contro di lui in finale a Wimbledon (ride, ndr). So quanto lavora duramente, quanto tutto questo significhi per lui, soprattutto sapendo che ha perso alcuni Grandi Slam, che non è stato in grado di entrare in alcuni Paesi alcune volte”.