Tennis Kyrgios-Tsitsipas: "Il tennis è uno sport di solitudine"

I due tennisti, intervistati da Tennis Majors, hanno voluto raccontare la loro esperienza con la solitudine nel tennis. Per una volta non si parla di campo e di partite ma di una sensazione che ha pervaso l’animo dei due tenisti, segnandoli a vita.

Nick Kyrgios ha spesso fatto parlare di se per le sue uscite e qualche inconsueto e rivedibile comportamento, ma questa volta, si è voluto soffermare sui suoi momenti difficili vissuti nel tenis da sportivo professionista.

“mi sono sentito solo in mezzo ad un oceano di persone. Mi sono sentito come se non potessi parlare con nessuno di come mi sentivo, e mi sembrava di non avere una casa, siccome viaggiavo tutto il tempo. Ho lavorato con giocatori che avevano difficoltà nello stare lontani da casa. E’ una vita molto difficile, di solitudine, che può provocare problemi emotivi”.

Anche il greco Tsitsipas concorda con il collega australiano: “Il tennis è uno sport di solitudine. Abbiamo un team che ci accompagna ovunque, ma ho passato notti insonni, in cui mi sentivo solo. Tutte queste cose mi hanno causato un grosso stress che mi ha portato ad isolarmi”.

OMNISPORT | 04-01-2021 13:52