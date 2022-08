Tennis, Kyrgios: "Valgo i primi dieci al mondo"

03-08-2022 19:30

Nick Kyrgios è tornato in campo a Washington, primo match dopo la finale di Wimbledon. L’australiano ha battuto Marcus Giron con un netto 6-3;6-2. In conferenza stampa il tennista ha poi toccato tanti temi: “Lo scorso anno è stato amaro per me il torneo di Washington, ho perso al primo turno ed era un periodo dove stavano capitando tante cose particolari. Non avevo bei ricordi di Washington, quindi. Prima del match ero nervoso, so di aver già vinto questo torneo in passato ma ero comunque preoccupato e volevo fare una bella figura davanti ai miei fan. Mi sono allenato duramente per migliorare il mio tennis, anche mentalmente e il mio obiettivo era fare un bello spettacolo”.

E poi: “Sto giocando per me stesso ed ho una mentalità diversa rispetto agli anni scorsi. Un paio di anni fa, dopo un grande risultato nei tornei dello Slam, avrei rallentato e faticato a trovare la motivazione, sicuramente ero più egoista. Ora è diverso, sono stato in vacanze alle Bahamas ma mi allenavo comunque. Giron è uno dei migliori 50 al mondo e batterlo così non è facile. Ho grande motivazione. Se Wimbledon mi avesse dato dei punti sarei tra i primi 15 al mondo, credo di valere in questo momento i primi 10 o forse 5 al mondo”.