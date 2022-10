Tennis, le parole di Volandri sul ritiro di Seppi

18-10-2022 12:42

Filippo Volandri, capitano della Davis, ha voluto ricordare e parlare, in occasione della presentazione delle Next Gen Finals di Milano, del fresco ritiro di Andreas Seppi.

“È stato un esempio per tutti, ci ha insegnato tanto e credo che lo farà ancora. Spero che le nostre strade si incontreranno in futuro nel momento in cui smetterà di giocare, per l’esempio che ha dato e l’aiuto che può dare ai giovani. Ha fatto tantissimo per il tennis italiano quando non c’era l’affollamento che c’è adesso”.

L’azzurro, che ha dato l’annuncio dell’addio al tennis in questi giorni, non ha potuto disputare nè il torneo di Napoli nè quello di Firenze visto che non gli è stata data la Wild card come ha spiegato il diretto interessato su Instagram.

Volandri ha parlato anche dei nuovi tanti volti del tennis italiano.

“È il sintomo che siamo in salute a livello Next Gen, grazie anche all’esempio dei più grandi. Il sistema sta funzionando” .