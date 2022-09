Tennis, l'ultima di Federer: "Ci sarà un’altra occasione per festeggiare insieme"

24-09-2022 13:42

Roger Federer ha detto basta e ha disputato, ieri, 23 settembre, l’ultimo match di una carriera durata quasi oltre 20 anni.

In conferenza stampa dopo la partita ha parlato delle sensazioni vissute: “l mio messaggio principale è sempre stato quello di trasmettere la mia passione per lo sport ai tifosi e di far loro sapere che spero che ci incontreremo di nuovo su un palcoscenico diverso da un campo da tennis, in qualsiasi parte del mondo. Non ho piani di alcun tipo dove, come o quando. Tutto quello che so è che mi piacerebbe giocare in posti dove non l’ho mai fatto prima, grazie alle persone che mi hanno supportato per così tanto tempo. La cosa difficile della Laver Cup è stata che tutti i biglietti erano esauriti, molte persone che volevano essere qui non hanno potuto farlo, quindi forse ci sarà un’altra occasione per festeggiare tutti insieme”.

Probabilmente verrà infatti organizzato un altro evento simile con altri tennisti.

Poi su Nadal: “Sono felice di dove sono ora, di poter chiamare Rafa e parlare di qualsiasi cosa, spero che anche lui si senta allo stesso modo, anche se non lo facciamo spesso. Avere qui la famiglia di Rafa dimostra che va tutto bene, puoi sentire la loro passione, in questo senso siamo molto connessi. Penso che lui provi lo stesso quando vede i miei genitori, mia moglie o i miei figli, è una cosa bella. Abbiamo apprezzato molto la nostra compagnia, abbiamo molto da ricordare, ma ci siamo anche divertiti. Abbiamo un milione di argomenti da trattare, ogni notte che passiamo insieme sento che non abbiamo mai abbastanza tempo”.