Tennis, McEnroe: "Sono pronto ad aiutare Jannik Sinner"

21-01-2022 17:48

La leggenda del tennis targato stelle e strisce John McEnore, 7 titoli del Grande Slam nel singolare e numero 1 del mondo per quattro anni consecutivi dal 1981 al 1984, si espone riguardo il nuovo, possibile incarico come membro dello staff di Jannik Sinner.

McEnroe ha già ribadito in varie interviste la sua ammirazione per il talento altoatesino, impegnato in questi giorni nell’Asutralian Open, primo Slam della stagione. Adnkronos ha riportato le recentissime dichiarazioni di apertura da parte di McEnroe:

“Sono disponibile a un lavoro part-time per aiutare Jannik Sinner a diventare un grande giocatore, anche se lo diventerà indipendentemente dal fatto che io lo alleni oppure no”.

McEnroe avrebbe inoltre già dato la disponibilità a Riccardo Piatto, attuale allenatore di Sinner, ad allenare “questo splendido giocatore italiano, per migliorarlo e aiutarlo a crescere”. A Sinner servirebbe, a questo punto della sua carriera, un allenatore di esperienza che lo aiuti nei grandi match, quando la tensione è alle stelle e ogni punto può essere decisivo.

