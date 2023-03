Tennis, Medvedev il primo a raggiungere le 25 vittorie nel 2023

Buon esordio nel Masters 1000 di Miami per il russo che ha sconfitto in due set lo spagnolo Carballes Baena

26-03-2023 11:02

Battendo il due set lo spagnolo Roberto Carballes Baena, il russo Daniil Medvedev è diventato il primo tennista a raggiungere le 25 vittorie nel 2023. Contro l’iberico, la vittoria è stata agevole, con il punteggio di 6-1, 6-2. Medvedev, campione degli Us Open nel 2021, prima di perdere in finale a Indian Wells contro Alcaraz, arrivava da una striscia vincente di 19 partite. Dagli Australian Open in poi, ha uno score di 20 vittorie e 1 sconfitta. In totale, in questo 2023, ha perso tre volte a fronte dei 25 successi. In questa classifica, al secondo posto c’è Cameron Norrie con 21 affermazioni.