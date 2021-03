Tennis, Medvedev parla del suo futuro e di quando smetterà

Nella notte, Daniil Medvedev si è imposto contro il francese Tiafoe conquistando a Miami il pass per i Quarti di Finale del Masters 1000.

Al prossimo turno sfiderà Roberto Bautista avversario che già in passato l’ha messo in difficoltà. In conferenza stampa, il russo ha parlato anche delle sue condizioni fisiche e del futuro.

“Come sto fisicamente? Sicuramente domani starò ancora meglio, oggi non ho accusato i crampi e sono stato bene per tutta la gara. Adesso ho tempo per riprendermi, posso dormire e posso prepararmi per quella che sicuramente sarà un’altra battaglia contro Roberto Bautista.

Dopo la sfida dell’altro giorno credo che l’aspetto mentale sia molto importante e spero che nel match contro lo spagnolo starò al 100 % fisicamente. Fino a che età giocherò? Mi piacerebbe giocare almeno fino ai 30 anni, poi ci sono tennisti che perdono la motivazione a quell’età ed altri che giocano fino ai 40 anni, sinceramente non so cosa accadrà a me”

OMNISPORT | 31-03-2021 15:33