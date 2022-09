Tennis, momento no per la Trevisan: altro k.o

14-09-2022 15:37

Non un bel momento per Martina Trevisan già out dal primo turno del singolare femminile del torneo WTA 250 di Portorose 2022 in Slovenia.

La ceca Katerina Siniakova ha battuto in due set Martina Trevisan, numero 4 del tabellone con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e 35 minuti. La ceca sfiderà ora secondo turno la qualificata britannica Jodie Burrage.

Nulla da fare per la Trevisan che incappa in un altro k.o. La Siniakova gioca meglio e vince 62 punti contro i 50 dell’avversaria. Non solo, riesce a strappare il servizio alla Trevisan per ben cinque volte.