Tennis, Murray esalta Norrie

19-10-2021 13:42

In uno degli ultimi appuntamenti dell’anno, Cameron Norrie, a Indian Wells si è imposto in finale su Nikoloz Basilashvili con punteggio di 3-6, 6-4, 6-1.

Prorio del connazionale ha parlato l’ex numero uno del mondo, lo scozzese Murray.

In un’intervista ha spiegato: “Mentirei se dicessi che l’ho chiamato. Tuttavia, ho trascorso una discreta quantità di tempo con lui: mi sono allenato molte volte ed è uno di quei tennisti che lavora sempre duramente. Penso che sia un ottimo esempio non solo per i giocatori britannici ma per tutti i tennisti, perchè se ti impegni giorno dopo giorno, puoi farcela”.

E poi: “Ovviamente è stato un risultato fenomenale quello che ha raggiunto la scorsa notte, ma penso che in genrale la sua stagione sia più impressionante del successo a Indian Wells. Ogni settimana vince tante partite e ha già giocato sei finali quest’anno. Questo mostra il suo miglioramento” .

