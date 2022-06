Tennis, Murray giocherà a Wimbledon? Le ultime

22-06-2022 17:30

Andy Murray non ha ancora sciolto il nodo sulla sua presenza a Wimbledon. Lo scozzese è reduce dall’infortunio di Stoccarda rimediato in finale, poi persa contro Berrettini. Per ora sta cercando di recuperare ma non ci sono certezze.

Il tennista ha detto: “I prossimi giorni saranno molto importanti per me. Il piano è ancora giocare, ovviamente l’infortunio che ho avuto sta migliorando a poco a poco.Ci sono ancora movimenti che non ho potuto praticare in allenamento; quindi, cercherò di fare un passo in più nei prossimi giorni, spero di avere abbastanza tempo”.

A Tennis Major ha poi aggiunto: “La situazione è un po’ frustrante perché il mio gioco era ottimo ed ero in un ottimo momento, soprattutto fisicamente. Mi sono sentito bene, tutta la mia squadra di persone che si fidano e mi accompagnano è stato molto contento di questa evoluzione, per avermi visto progredire verso quel lato positivo delle cose”.