Tennis, Murray sogna in grande: "Prima del ritiro vorrei un AO"

Il tennista scozzese ha ancora qualche desiderio

04-05-2023 15:52

Andy Murray, mai domo e tornato dopo i problemi all’anca ha ancora qualche sogno nel cassetto.

Ne ha parlato nel corso dell’intervista rilasciata al podcast dell’Atp, con Atp Uncovered. Su quale torneo gli piacerebbe vincere prima del ritiro ha detto: “Gli Australian sarebbe uno di quelli, poi il Roland Garros – e poi a livello di Masters – Indian Wells”.

In Australia ha perso quattro finali con Djokovic così come in finale al Roland Garros. Murray ha spiegato che ora sta lavorando proprio per il Grande Slam di Parigi e per la stagione su erba con Wimbledon nel mirino.