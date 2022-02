Tennis, Musetti dà forfait per il torneo di Doha

15-02-2022 15:02

Lorenzo Musetti, all’ultimo ha dovuto dare forfait al torneo di Doha, “Qatar ExxonMobil Open”, da un montepremi di 1.176.595 dollari.

Il 19enne di Carrara, è reduce dai quarti di finale nel “500” di Rotterdam. L’azzurro poco prima di scendere in campo si è dovuto ritirare per influenza. L’italiano era stato sorteggiato al primo turno contro lo svedese Elias Ymer, 25enne ripescato in tabellone come lucky loser.

Al posto dell’azzurro entra in tabellone come lucky loser il portoghese Joao Sousa, n.86 del ranking, battuto al turno decisivo delle qualificazioni da Fabbiano.

OMNISPORT