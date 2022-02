Tennis, Nadal: "Ricordi incredibili ad Acapulco"

27-02-2022 11:54

Continua al meglio l’anno di Rafael Nadal. Il tennista spagnolo nella notte ha vinto il 91esimo titolo della carriera battendo in finale Cameron Norrie con un doppio 6 – 4.

A fine match queste le sue parole: “Nel corso della mia carriera da professionista ci sono molti tornei che hanno lasciato un segno importante, ho ricordi incredibili di questo posto.Ho ottenuto ottimi risultati qui, ho vinto quattro volte e confido che sia un luogo dove le persone hanno un bel ricordo di me, quando non potrà più giocare a tennis. Quando questo sogno sarà finito, porterò Acapulco nel mio cuore”.

E poi: “È stata una lunga carriera, quando sono arrivato per la prima volta tutto era nuovo per me e forse i successi sono più apprezzati ora rispetto a quando avevi 18 anni. È incredibile poter vincere un torneo come questo ancora a 35”.

OMNISPORT