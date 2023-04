Tennis, Nadal rinuncia anche a Barcellona

Dopo Montecarlo, altro forfait per lo spagnolo che spera di poter rientrare per gli Internazionali di Roma e soprattutto per il Roland Garros

14-04-2023 12:29

Niente torneo di Barcellona, in partenza lunedì prossimo, per Rafael Nadal. Dopo aver dovuto rinunciare a Montecarlo, il tennista spagnolo sui social ha annunciato il suo no anche alla Catalogna sui social: “Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club di adozione e perché giocare in casa è sempre un’emozione unica. Non sono ancora pronto e, quindi, continuo il mio processo di preparazione per il ritorno alle competizioni”.

La stampa spagnola ipotizza il forfait pure al torneo di Madrid per rientrare agli Internazionali di Roma e puntare poi al colpo grosso al Roland Garros. Il 36enne non gioca da tre mesi ed è uscito dalla top 10 dopo 18 anni. Attualmente è numero 14 del ranking Atp.